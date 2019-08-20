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Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева рассказала о покушении

Василиса Морозова
02:59 20.08.2019
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова подала заявление в СК РФ.
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева рассказала о покушении
© Фото: katenkapugovka, Instagram

Свидетельница по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова заявила, что в Чехии ее попытались убить. Девушка выпала из окна гостиницы в Праге, в своем заявлении, поданном в Следственный комитет России, Бобкова предположила, что ее могли сбросить с балкона намеренно, предварительно ударив тяжелым предметом по голове.

Бобкова поехала в Прагу вместе со старой знакомой Татьяной, с которой давно не общалась, передает слова девушки Baza. В Чехии девушки встретились с двумя мужчинами Андреем и Александром.

По словам подруги российских спортсменов, ее новые знакомые обсуждали дело Кокорина и Мамаева и защищали потерпевшего по этому делу Дениса Пака. Она отказывалась говорить на эти темы, потому что уехала из Москвы для того, чтобы отвлечься от дела. После этого один из новых знакомых предложил ей бокал красного вина, после которого Бобкова уже ничего не помнит.

Екатерина Бобкова была ключевым свидетелем в деле футболистов Кокорина и Мамаева, которые стали участниками двух конфликтов в Москве в начале октября прошлого года.

© katenkapugovka, Instagram

Напомним, инцидент с Екатериной Бобковой произошел 10 мая в Праге. Вечером девушка вышла на балкон своего номера, позднее ее нашли на земле около отеля с многочисленными травмами. Бобковой диагностировали перелом таза, ребер, контузию легких, трещину в селезенке с кровотечением и внутричерепное кровоизлияние. Некоторое время она провела в состоянии искусственной комы.

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