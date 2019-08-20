Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей на курорте россиянке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила: сотрудники Генконсульства в Анталье работают над оказанием помощи пострадавшей девочке и ее родителям.

Она отметила, что уже завтра состоится конференция, на которой решится вопрос об эвакуации.

«Я хотела бы еще напрямую обратиться к турецким коллегам, включая МИД Турции, чтобы они сделали максимум не необходимого, а в принципе реального для ребенка, чей отдых закончился так трагически», - добавила дипломат в Facebook.

Инцидент произошел 18 августа. Школьница серьезно пострадала в бассейне отеля Sunhill в Бодруме. Руку девочки засосало в трубу бассейна.

После отключения насоса ребенка спасли, однако состояние пострадавшей оценивается как критическое.