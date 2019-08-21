В Перми появилось «море»: видео
Жители Перми делятся фотографиями и видео последствий сильного дождя.
© Видео: Сергей Болденков, Вера Зашихина, Артем Зыков, Youtube © Фото: Подслушано Пермь, ВКонтакте
Сильные ливни, обрушившиеся на Пермь, привели к тому, что улицы города оказались подтопленными. Водителям пришлось ездить по волнам внезапно образовавшегося моря.
Местные жители критикуют неисправную ливневую канализацию, так как дожди затопил всю центральную часть города. Очевидцы делятся видео с места событий.
«И не говорите, что не купались этим летом», - пишут горожане.
По их словам, в некоторых районах вода на улицах доходила до колена. Городские жители отмечают, что каждый раз после продолжительных дождей в Перми происходит наводнение.