В Перми появилось «море»: видео

Сильные ливни, обрушившиеся на Пермь, привели к тому, что улицы города оказались подтопленными. Водителям пришлось ездить по волнам внезапно образовавшегося моря.

Местные жители критикуют неисправную ливневую канализацию, так как дожди затопил всю центральную часть города. Очевидцы делятся видео с места событий.

«И не говорите, что не купались этим летом», - пишут горожане.

По их словам, в некоторых районах вода на улицах доходила до колена. Городские жители отмечают, что каждый раз после продолжительных дождей в Перми происходит наводнение.