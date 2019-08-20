В театре им. М.Ермоловой назвали причину смерти Назаровой

Заместитель художественного руководителя театра имени М.Ермоловой Галина Боголюбова рассказала «Звезде» о состоянии актрисы Александры Назаровой в последние дни ее жизни, а также о том, где, вероятно, пройдет прощание с артисткой.

«Она в июле легла в больницу по скорой помощи. Она была на даче. Лежала в реанимации, ей трубку вставляли, у нее дыхание было нарушено. Потом ее перевезли в Москву. Министр здравоохранения Скворцова вмешалась. Она лежала в федеральной клинике. У нее с легкими давно было плохо», - отметила Боголюбова.

По его словам, пока конкретное время и место прощания с актрисой родственники и театр не выбрали.

«Мы пока ничего не знаем, завтра в 12 будем все это решать: во сколько, чего, где. У нас театр на ремонте, открытие сезона только 17 сентября. Мы будем либо в Доме кино договариваться, либо в Доме актера», - пояснила она.

Заместитель худрука театра рассказала, что оставшаяся без опекунши внучка Назаровой, скорее всего, будет жить в той же квартире с родственниками, посещать свою школу.

«Внучка в Анапе. Театр не может на себя брать такую ответственность. Родителей нет, Александра Ивановна была опекуншей. Есть много родственников, сейчас буду все выяснять», - подытожила Галина Боголюбова.

Актриса Александра Назарова скончалась на 80-м году жизни, о чем сообщили в театре имени Ермоловой, в котором служила артистка.