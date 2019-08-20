«Мне очень больно»: Олег Басилашвили о смерти Назаровой
Народная артистка России Александра Назарова умерла сегодня на 80-м году жизни.
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Народный артист СССР Олег Басилашвили выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Александры Назаровой. Актер заметил, что не был близко знаком с Назаровой, но отметил, что ему очень больно.
«Мне очень больно, я не готов к тому, чтобы что-то говорить. Я с ней не был близко знаком. Мне очень жаль. Я выражаю глубокое соболезнование всем, кто ее знал, всем ее друзьям и родным, но больше я, к сожалению, ничего сказать не могу», - пояснил Басилашвили в разговоре со «Звездой».
Актрисы Александры Назаровой не стало сегодня в возрасте 79 лет. О дате и месте прощания с нею Театр им. Ермоловой, в котором служила Назарова, объявит дополнительно.