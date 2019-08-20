Трамп призвал вернуть Россию в G8

Президент США Дональд Трамп выступил «за» возвращение к формату G8 с участием России. Об этом он заявил во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

«Я думаю, было бы гораздо более целесообразно, если бы Россия была в (G8)», - сказал Трамп.

Он добавил, что США ранее настояли на исключении России из G8 из-за того, что президент РФ Владимир Путин «переиграл» экс-главу Соединенных Штатов Барака Обаму.