Трамп призвал вернуть Россию в G8
Об этом он заявил на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
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Президент США Дональд Трамп выступил «за» возвращение к формату G8 с участием России. Об этом он заявил во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
«Я думаю, было бы гораздо более целесообразно, если бы Россия была в (G8)», - сказал Трамп.
Он добавил, что США ранее настояли на исключении России из G8 из-за того, что президент РФ Владимир Путин «переиграл» экс-главу Соединенных Штатов Барака Обаму.
«Я полагаю, президент Обама считал, что нехорошо, когда Россия в (составе G8) и хотел, чтобы России не было (в этом формате), потому что Путин его переиграл», - цитирует Трампа ТАСС.