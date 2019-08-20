В Подмосковье воздушный шар с туристами врезался в провода и упал: видео

Один человек пострадал при жесткой нештатной посадке воздушного шара в Дмитровском городском округе в Подмосковье из-за сильного ветра. Видео инцидента опубликовала у себя одна из пассажирок воздушного средства.

На воздушном шаре летели семь человек, включая пилота. По данным Галины Водолеевой, которая была в корзине шара, сначала полет шел в штатном режиме, а после ситуация вышла из-под контроля.

«Корзина со огромной скоростью летит в деревья. Паника, самое страшное, когда пилот в панике. Это значит все - посадка будет жесткая. Мы врезались в столб с электричеством, шар порвался, искры летят. «Это конец» - подумала я. Но нас ждали еще: падение на Землю, снова подъем шара в воздух и столкновение с железным забором», - написала женщина на своей странице «ВКонтакте».

На кадрах видно, как шар сначала сносит ветром в сторону электрических проводов, на которых он впоследствии повис.

По данным ГУ МЧС по Московской области, при приземлении пассажиры выпрыгнули из шара, пилот при этом получил травму ноги. К ликвидации происшествия привлекли 15 человек и шесть единиц техники, пишет РИА Новости.