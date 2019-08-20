«От нее всегда шло тепло»: актриса Екатерина Дубакина об Александре Назаровой

Актриса Екатерина Дубакина скорбит о смерти Александры Назаровой, которой не стало сегодня в возрасте 79 лет. Вместе с Назаровой Екатерина снималась в сериале «Моя прекрасная няня», поэтому, по ее словам, с воспоминаниями Александре Ивановне связано детство 29-летней актрисы.

«Я только сегодня вспоминала о ней. Я когда с нею познакомилась, мне было 14 лет. И, конечно, и тогда, и потом, когда я узнавала о ней, о ее жизни и семье, я всегда восхищалась ею. Потому что она - пример человека, который был такого нрава: очень солнечная, очень позитивная. От нее всегда шло тепло и добро, несмотря на то, что жизнь ее была непростая. И она своим примером лично мне показывала, что несмотря на то, какое количество боли есть в жизни, можно быть таким человеком, который дарит людям добро. Мне кажется, это такое редкое качество, великая душа. Мне не приходят больше на ум такие люди, настолько светлые и чистые», - рассказала Екатерина Дубакина.

Актриса также отметила, что смерть Александры Назаровой является очень большой потерей. И выразила надежду, что судьба внучки актрисы, о которой та волновалась больше всего, сложится хорошо.

Александра Назарова служила в Театре имени Ермоловой. О дате, времени и месте прощания будет сообщено позже.