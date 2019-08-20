«Это был светлый человек»: Борис Смолкин об Александре Назаровой

Заслуженный артист России Борис Смолкин назвал ушедшую из жизни народную артистку России Александру Назарову светлым человеком, которая умела располагать к себе. Актрисе было 79 лет.

«Она очень по-доброму относилась к людям, к коллегам. Она была очень одиноким человеком по сути, потому что так у нее случилось в жизни. Она могла пожаловаться, немножко излить душу - в этом смысле она не была закрытой, но она все равно жила светло. Жила, несмотря на тяготы, ведь жизнь была не очень веселая», - рассказал Смолкин.

Также он выразил беспокойство, с кем теперь останется внучка Назаровой, которую актриса воспитывала одна. По приблизительным подсчетам Смолкина, девочке 11-12 лет.

Александра Назарова снялась в более чем 80-ти фильмах и телесериалах, среди которых «Любовь с привилегиями», «Выкрутасы», «Мамы», «Моя прекрасная няня» и другие.