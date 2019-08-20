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Боевики обстреляли населенные пункты в трех провинциях Сирии

Наталья Вальханская
22:14 20.08.2019
Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций.
Боевики обстреляли населенные пункты в трех провинциях Сирии
© Фото: Handout, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Бакин.

19 августа зафиксировано 32 обстрела.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия, Кафр-Хамра, Хай-Эш-Шейх-Максуд, Алеппо, Хирбатхирс, Маканис-Эд-Дувайри, Халаса, провинции Алеппо; Эль-Харука, Ардаш-Даг, Мукатталь, Айн-Эль-Кантара, Сандран, Эль-Харуф, Дахр-Абу-Асад, Сараф, Кульджок, Бейт-Смайра, Кара-Джагез провинции Латакия; Мгарет-Марза провинции Идлиб», - заявил Бакин.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.

«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2186 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3543,3 тонны», - отметил генерал-майор.

С 30 сентября 2015 г. в Сирию с территории иностранных государств вернулось 592 391 человек. В места довоенного проживания вернулось 1 303 821 внутренний переселенец.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 17 августа 2019 года восстановлено 32 183 жилых дома, 885 образовательных и 192 медицинских учреждения. Отремонтировано 1079,1 км автомобильных дорог.

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