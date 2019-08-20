«Остров кишит складами»: экспедиция на Итурупе вступила в «подрывную» стадию

Остров Итуруп преподнес сюрприз участникам совместной экспедиции Российского географического общества и Министерства обороны. Оказалось, что он представляет собой буквально склад военных снарядов Второй Мировой войны. И теперь, чтобы избавиться от них, их нужно только взрывать.

Юнармейцы работают в паре с профессиональными военными из 49-го пулеметно-артиллерийского полка, размещенного на Итурупе. Когда они обнаруживают что-то опасное или металлическое, это место помечают специальным флажком. После этого саперы проводят проверку и разминирование опасной находки.

От южной оконечности острова до берега Тихого океана несколько сотен метров. Команда поисковиков и юнармейцев прочесывает Курильские джунгли. На этот склад ученые наткнулись случайно, во время исследования артиллерийских двориков. Все дальнейшие работы идут при непосредственном участии военных.

«Минометные, артиллерийские, со взрывателями и без. По-видимому, гора использовалась, как складское помещение, как склад хранения. И со временем они просто вываливались из нее», - рассказывает заместитель командира инженерно-саперного взвода Денис Баранов.

Снаряды, которые опасно трогать, так как они пролежали в земле не один десяток лет, подрываются накладным зарядом на месте. Те же боеприпасы, которые признаны саперами условно безопасными, складываются с максимальными предосторожностями в один большой штабель.

«Остров кишит складами, и все мы их найти не сможем, естественно. Потому что - бамбучник, условия тяжелые. Но на самом деле - это самая крупная находка боеприпасов за прошедшее время!» - делится со «Звездой» руководитель поисковой группы Дмитрий Буровцов.

Использование поисковиков из экспедиции Русского географического общества для разминирования территории острова - мера вынужденная. По обоюдной договоренности обученные работе со взрывчатыми веществами и с профессиональными металлоискателями поисковики могут быстро и самое главное качественно очистить территорию от наследия японской армии.

За несколько часов обычного рабочего дня экспедиции под проливным дождем было собрано около 700 неразорвавшихся снарядов.