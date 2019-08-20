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Умерла народная артистка России Александра Назарова

Дарья Муромова
21:40 20.08.2019
Актрисе было 79 лет.
Умерла народная артистка России Александра Назарова
© Фото: Театр им. М.Н. Ермоловой, Facebook

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщили в театре имени Ермоловой, в котором служила актриса.

«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства», - говорится на сайте театра.

О дате, времени и месте прощания будет сообщено позже.

Александра Назарова родилась в 1940 году в Ленинграде. Она снялась в более чем 80-ти фильма и телесериалах, среди которых «Любовь с привилегиями», «Выкрутасы», «Мамы», «Моя прекрасная няня» и другие.

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