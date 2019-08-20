Алтайский «Титаник»: дайверы показали затонувший почти 30 лет назад теплоход изнутри
Теплоход «Ирбис» затонул в 1993 году в Камгинском заливе.
© Фото: «Алтайский Государственный Природный Биосферный Заповедник», Роман Воробьёв, Татьяна Клименко
Дайверы-исследователи погрузились в Камгинский залив на Алтае, где в 1993 году затонул теплоход «Ирбис». Судно удалось подробно обследовать.
В Алтайском биосферном заповеднике рассказали, что 20-метровый теплоход лежит на пологом склоне. На носу глубина - десять метров, у кормы - 17,5 метров. В некоторых местах сохранилась краска, а иллюминаторы практически не повредились.
Некоторые детали судна уже обросли губками древовидной формы. Дайверы отметили, что машинный телеграф замер в положении «Стоп».
«Ирбис» был построен в 1969 году. Он перевозил 12 пассажиров, а также мог транспортировать до 15 тонн груза, брал на буксир малые судна.