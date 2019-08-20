Полиция задержала водителя, сбившего паралимпийцев под Тулой

Сотрудниками полиции в городе Алексин Тульской области установлен и задержан водитель, накануне сбивший трех человек на инвалидных колясках и скрывшийся с места происшествия. Инцидент произошел на улице Чехова.

Установить совершившего преступление сотрудникам Госавтоинспекции помог потерянный автомобильный номерной знак, оставшийся на месте ДТП.

«По нему удалось найти и задержать управлявшего автомобилем мужчину, лишенного водительского удостоверения. Подозреваемый в совершении ДТП 39-летний местный житель доставлен в отдел МВД для разбирательства», - сообщили в УМВД по Тульской области.

В УМВД также подтвердили ранее появившуюся информацию в СМИ, что все трое колясочников являются членами Паралимпийской сборной России. Они получили различные травмы, после чего обратились за медицинской помощью.