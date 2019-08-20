СМИ назвали имя нового посла США в России
На пост посла США в России претендует первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов.
© Фото: Mateusz Wlodarczyk, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Президент США Дональд Трамп рассматривает на пост посла в России первого заместителя госсекретаря Джона Салливана. Об этом пишет издание The New York Times.
Эту информацию газете подтвердил источник в администрации. В материале говорится о том, что Салливану нужно будет получить одобрение американских законодателей.
В Белом доме эту информацию не комментируют.
Салливан начал работать в администрации Трампа в начале 2017 года. При президентстве Джорджа Буша-старшего он был сотрудником министерства юстиций, а при Буше-младшем - работал в министерстве обороны США.