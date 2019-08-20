Пентагон раскрыл сроки разработки новой крылатой ракеты

США утверждают, что начали разработку своей новой крылатой ракеты наземного базирования только в феврале текущего года. На вооружение армии эта ракета должна поступить через несколько лет, сообщили в пресс-службе Пентагона.

«После приостановки США своих обязательств по Договору о РСМД в феврале 2019 года минобороны приступило к концептуальному проектированию систем крылатых ракет и баллистических ракет наземного базирования», - цитирует РИА Новости представителя пресс-службы Пентагона, подполковника Роберта Карвера.

Напомним, вчера военное ведомство США сообщило о проведенных испытаниях новой, запрещенной ДРСМД ракеты, которые прошли на острове Сан-Николас в Калифорнии. Ракета преодолела расстояние более 500 км и поразила условную цель. Позднее в Пентагоне подтвердили, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.

Сегодня в пресс-службе ведомства напомнили, что после выхода из ДРСМД США уже заявляли, что будут заниматься исследованиями и разработкой обычных крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя испытание новой ракеты США, отметил, что оно готовилось заблаговременно. Представитель российского внешнеполитического ведомства также указал на то, что во время испытаний использовалась универсальная пусковая установка Mk-41.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности перестал действовать 2 августа по инициативе США. Он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 км.