Новый фильм о Джеймсе Бонде обрел название
В России премьера фильма состоится девятого апреля 2020 года.
© Фото: MGM, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Авторы 25-го фильма о тайном агенте 007 раскрыли название новой кинокартины - «Не время умирать».
Роль агента 007 исполнил Дэниел Крейг. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте героя.
«Дэниел Крэйг возвращается в роли Джеймса Бонда, агента 007... в фильме "Не время умирать"», - говорится в сообщении.
Режиссером нового фильма станет Кэри Фукунага. В съемках также приняли участие Билли Магнуссен, Ральф Файнс, Бен Уишоу и другие. Главным злодеем киноленты стал оскароносец Рами Малек, исполнивший роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия».
В России премьера «Не время умирать» состоится девятого апреля 2020 года.