Новый фильм о Джеймсе Бонде обрел название

Авторы 25-го фильма о тайном агенте 007 раскрыли название новой кинокартины - «Не время умирать».

Роль агента 007 исполнил Дэниел Крейг. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте героя.

«Дэниел Крэйг возвращается в роли Джеймса Бонда, агента 007... в фильме "Не время умирать"», - говорится в сообщении.

Режиссером нового фильма станет Кэри Фукунага. В съемках также приняли участие Билли Магнуссен, Ральф Файнс, Бен Уишоу и другие. Главным злодеем киноленты стал оскароносец Рами Малек, исполнивший роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия».

В России премьера «Не время умирать» состоится девятого апреля 2020 года.