Посольство подтвердило гибель россиян в авиакатастрофе в Греции

Два гражданина России погибли при крушении вертолета в Греции, сообщили «Звезде» в посольстве в Афинах.

По данным пресс-атташе дипведомства Василия Гаврилова, греческий пилот также погиб.

«Предпринимаются необходимые действия по линии консульского отдела посольства», - сказал Гаврилов.

Напомним, частый вертолет Agusta A-109 разбился около острова Порос в 15.40. Вертолет задел линии электропередачи и упал в море, после чего жители Пороса остались без электричества.

Водолазы уже подняли тела трех погибших. По предварительным данным, погибшими россиянами оказались женщина и ребенок.