В Сеуле заявили о новых пусках снарядов с побережья КНДР

КНДР в пятницу, 2 августа, выпустила неопознанные снаряды со своего восточного побережья. Об этом заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Два снаряда малой дальности запустили в сторону Японского моря из провинции Хамген-Намдо в 2.59 и в 3.23 по местному времени (в 20.59 и в 21.23 по мск соответственно).

«Мы отслеживаем ситуацию на случай новых запусков и поддерживаем готовность», – цитирует Yonhap сообщение южнокорейских военных.

Северная Корея в конце июля начала новые испытания баллистических ракет на полуострове Ходо. Первый запуск состоялся 25 июля, второй – 31 июля. В КНДР заявили, что испытывают управляемые реактивные ракеты нового типа, которые будут играть ключевую роль в наземных военных операциях.