Водитель под Тулой сбил трех паралимпийцев и скрылся

По данным тульского портала Myslo, сбитые инвалиды оказались спортсменами-паралимпийцами, которые ехали на колясках с учебно-тренировочной базы. Как отметили в региональном МВД, пострадавшие получили незначительные травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены.

«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на трех лиц, передвигавшихся на инвалидных колясках. После этого водитель скрылся с места происшествия», - говорится на сайте УМВД РФ по Тульской области.

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