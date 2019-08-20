Водитель под Тулой сбил трех паралимпийцев и скрылся
ДТП произошло в Алексинском районе, обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
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Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Алексинском районе Тульской области. ЧП произошло вечером 19 августа.
«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на трех лиц, передвигавшихся на инвалидных колясках. После этого водитель скрылся с места происшествия», - говорится на сайте УМВД РФ по Тульской области.
По данным тульского портала Myslo, сбитые инвалиды оказались спортсменами-паралимпийцами, которые ехали на колясках с учебно-тренировочной базы. Как отметили в региональном МВД, пострадавшие получили незначительные травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены.
В настоящее время поисками скрывшегося водителя занимаются сотрудники правоохранительных органов.