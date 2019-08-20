Полчища гусениц заполонили Сочи: почему горожане проигрывают в борьбе с вредителями

На Сочи наступают гусеницы американской белой бабочки – в первую очередь, страдают садоводы, но и городские жители вынуждены жить с москитной сеткой на окнах, иначе насекомые проникнут в квартиры.

Садовод Виталий Нестеров сжег уже половину своих посадок, но прожорливые насекомые не отступают. В костре горят не только гнезда с гусеницами, но и урожай плодовых: яблоки и инжир не успели созреть, их окутала паутина - плоды испортились.

Гусеница американской белой бабочки сейчас в расцвете сил - это вторая волна нашествия. Если первое поколение в мае откладывало по 500 яиц, то второе в пять раз больше - две с половиной тысячи! Из каждого появляется новый вредитель.

В паутине не только сады и придомовые территории, на центральных улицах Сочи - град из гусениц.

Борьба с гусеницами идет на рассвете, пока на улицах нет людей. Ядохимикаты очень сильные, но даже они не справляются. Примерно 20 процентов гусениц выживают после химического «дождя».

Ситуацию усложняет погода - дожди смывают ядохимикаты с листвы. Кроме того, в Сочи у американской бабочки нет естественных врагов - из за пушистого ворса птицы проглотить этих гусениц не могут.

Зеленый фасад постепенно превращается в сухостой. В меню почти 350 видов растений. Сочи - гастрономический рай для прожорливых вредителей - шелковица, клен, фруктовые деревья. Аппетиты полчища умерят нескоро. А в случае теплой осени Сочи ждет еще одна волна нашествия.