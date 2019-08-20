Захваченные пиратами около Камеруна российские моряки живы

Захваченные у берегов Камеруна российские моряки живы и чувствуют себя нормально. Об стало известно после переговоров представителей судовладельца с пиратами, захватившими грузовое судно «Мармалайта».

В плен к бандитам попали восемь членов экипажа, в том числе трое россиян. Как сообщили в Российском профсоюзе моряков, сегодня или завтра пираты должны вновь выйти на связь, чтобы выдвинуть свои требования по освобождению заложников.

Немецкая компания, которой принадлежит захваченное судно, в свою очередь, выяснила, что похищенные моряки сейчас находятся в Нигерии - в относительно нормальных условиях.