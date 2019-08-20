Путин поручил модернизировать первичное звено в здравоохранении

Существенные ресурсы, выделенные на нацпроект по развитию медицины, должны быть потрачены с умом, так как сложностей в этой сфере еще немало. Об этом на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения заявил сегодня Владимир Путин. Президент назвал справедливыми жалобы россиян на неудовлетворительные условия в некоторых медучреждениях, очереди к врачам и нехватку квалифицированных специалистов. Медицинские работники, в свою очередь, недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой. И эти проблемы требуют немедленного решения.

«На данном этапе необходимо детально проработать имеющиеся проблемы, найти эффективные способы их решения. Так сегодня в первичном звене не хватает более 25 тысяч врачей, мы уже говорили об этом. И более 130 тысяч работников среднего медперсонала. Не хватает узких специалистов, о чем я уже говорил», - отметил Путин.

Президент попросил правительство уже к 1 октября текущего года подготовить принципы модернизации первичного звена в здравоохранении.

По словам Путина, в России нужна система, которая мотивирует медицинский персонал повышать качество своей работы. Президент РФ сообщил, что на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» предусмотрен 1 триллион 367 миллиардов рублей. Из них на первичное звено предусмотрено 237,5 миллиардов рублей.

Отдельный вопрос - доступность медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий. По словам президента, в 2018 году вне зоны доступности первичного звена здравоохранения находились почти 500 населенных пунктов. И поставил задачу: к 2021 году полностью исправить ситуацию. Нацпроектом «Здравоохранение» предусмотрено создание фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий, и новых мобильных медицинских комплексов.