Уже не похож на самолет: что будет с приземлившимся в кукурузном поле А321

Под Москвой готовят к эвакуации борт А321. Самолет, в котором было 234 человека, он уже скоро перестанет напоминать: уже демонтирован салон, сняты и погружены для вывоза двери. Сейчас специалисты готовятся к эвакуации фюзеляжа.

Территория возле лайнера оцеплена, здесь круглосуточно дежурят спецслужбы ради безопасности - в баках лайнера до сих пор находятся тонны топлива.

Салон максимально освободили - сняли двери, вывезли все кресла. Во время жесткой посадки оторвало двигатель - его тоже демонтировали.

В сторону самолета уже отправился грузовик, у него в кузове находятся надувные понтоны. Их разместят под самолетом, они приподнимут фюзеляж. Затем отделят крылья, длина которых - более 30 метров. В крыле располагается бензобак самолета, там - все топливо. Поэтому перед эвакуацией горючее сольют. Борт погрузят на автотрейлер и доставят в Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова.

Несмотря на то, что корпус выглядит невредимым, самолет признан непригодным для полетов. Об этом стало известно после аварийной посадки. Ремонт обошелся бы слишком дорого.

Самолет «Уральских авиалиний» полностью разберут на части до 26 августа. Специалисты тем временем продолжают расшифровку черных ящиков - самописцы в нормальном состоянии.

Борт А321 вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь 15 августа. При взлете в двигатели попали птицы, после чего командиром экипажа Дамиром Юсуповым было принято решение экстренно посадить самолет. Благодаря его действиям и помощи второго пилота Георгия Мурзина воздушное судно удалось приземлить в кукурузном поле в Подмосковье.