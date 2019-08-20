Порошенко пообещали длительный тюремный срок

Экс-президент Украины Петр Порошенко может сесть в тюрьму на долгий срок. Даже несмотря на свой новый статус народного депутата, который дает ему «неприкосновенность», бывшему украинскому лидеру предстоит ответить за целый ряд преступлений, совершенных во время его пребывания в должности. Такой прогноз дал глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк.

Как пояснил Вовк во время интервью на YouTube журналисту Дмитрию Гордону, причиной являются уголовные дела, которые были возбуждены против Порошенко по искам юриста Андрея Портнова. По словам главы суда, эту проблему можно решить, если новая украинская власть вступит в договоренности с целью сохранения «некого иммунитета Порошенко».

«Если этого не произойдет, то Андрей Владимирович (Портнов) его "перекусит", найдет, достанет», - заявил судья.

В случае же, если Порошенко решит просто эмигрировать или попросить политического убежища, что у юриста Портнова есть все шансы, по мнению судьи, все же довести дело до конца.

Напомним, на Украине в отношении Порошенко и приближенных к нему чиновников на Украине уже открыто 14 уголовных дел, однако информация по всем производствам засекречена. Бывшему президенту вменяют уклонение от уплаты налогов, госизмену, злоупотребления полномочиями, легализацию в офшорах преступных доходов и другие преступления.