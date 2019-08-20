На юге Греции потерпел крушение частный вертолет с россиянами

Возле острова Порос, на юге Греции, потерпел крушение частный вертолет. По предварительным данным, на его борту находились граждане России. На видеокадрах с места трагедии видно, что вертолет испытывает проблемы при взлете: он словно зависает над побережьем и не может набрать высоту.

Затем видео обрывается, но, по словам очевидцев, машина задела линии электропередачи и упала в море.

Как сообщает местная пресса, помимо пилота-грека в вертолете находились двое пассажиров российского происхождения, это женщина и ребенок. Выживших нет.

К месту крушения следуют спасатели и суда береговой охраны. В российском посольстве в Греции выясняют информацию о тех, кто был на борту.