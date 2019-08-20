Опубликованы фото борта А321 изнутри после жесткой посадки

Опубликованы фото салона и кабины пилотов самолета А321 после жесткой посадки в кукурузном поле Подмосковья.

Салон на фото, опубликованных «360», совершенно пустой - все пассажирские кресла уже демонтировали. На полу раскиданы журналы с инструкцией по экстренной эвакуации, которые бортпроводники раздавали людям во время аварийной посадки.

© 360

В кабине пилотов почти ничего не изменилось - даже лобовое стекло не треснуло, несмотря на жесткую посадку. На панели управления лежат папка и тетрадь.

© 360

Напомним, 15 августа самолет «Уральских авиалиний» вылетел из Москвы в Симферополь. При взлете чайки попали в двигатели, после чего командир экипажа Дамир Юсупов принял решение экстренно сажать самолет. Жесткая посадка произошла в кукурузном поле в Подмосковье. Благодаря действиям Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина жертв удалось избежать.