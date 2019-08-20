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Премьер-министр Италии объявил об отставке

Дарья Муромова
17:54 20.08.2019
Об этом он заявил на заседании сената.
Премьер-министр Италии объявил об отставке
© Фото: Tano Pecoraro, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил об уходе в отставку. Об этом он сообщил во время выступления в сенате.

«Я выслушаю крайне внимательно все сегодняшние выступления, но я намерен завершить этот политический переход, заявив, что после заседания направлюсь к президенту республики и вручу ему прошение об отставке», - сказал он.

Правящая коалиция, созданная «Движением пяти звезд» и партией «Лига», перестала существовать восьмого августа. Тогда лидер «Лиги» Маттео Сальвини рассказал Конте о существенных разногласиях с союзниками и призвал к скорейшему проведению досрочных выборов.

Поводом для заявления Сальвини стало голосование в Сенате по вопросу строительства скоростной железной дороги между Турином и Лионом. «Лига» проголосовала за этот проект вместе с представителями оппозиции и отклонила отрицательную резолюцию, пишет РИА Новости.

Конте возложил ответственность за создавшийся политический кризис на Сальвини и потребовал от него объяснений причин прекращения работы правительства перед итальянцами.

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