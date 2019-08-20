Назарбаев снялся в клипе на свою песню

Пресс-служба первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала клип, где бывший глава государства исполняет собственную песню.

На видео Назарбаев прогуливается в горах, также использованы архивные кадры с его внуками. В начале клипа бывший президент поет песню один, а позже за кадром начинают звучать профессиональные голоса.

К видеозаписи добавлена цитата Назарбаева, в которой он признается, что ни одна из стран, в которых он был, не сравнится в казахской землей, где он провел свое детство.