Лавров: Россия будет подавлять вылазки боевиков в Идлибе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что боевики в сирийском Идлибе регулярно предпринимают вылазки, однако их действия будут подавляться. По словам главы МИД РФ, Россия следит за ситуацией в Идлибе.

«Мы не просто внимательно следим за ситуацией, наши военные находятся на земле в идлибской зоне деэскалации», - сказал Лавров во время пресс-конференции с министром иностранных дел Ганы Ширли Айоркор-Ботчуэй.

Отвечая на вопрос, как он оценивает развитие ситуации в этой зоне деэскалации и последний инцидент с турецким конвоем, министр отметил, что за прошедшее время территория, которую контролируют боевики группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»*, значительно выросла. Лавров напомнил, что Анкара обещала обеспечить размежевание вооруженной оппозиции Сирии, которая готова участвовать в урегулировании конфликта, от террористических группировок.

«Мы совместно с турецкими коллегами для того, чтобы пресечь регулярные нарушения этими террористами режима прекращения боевых действий (хоть он на них и не распространятся), четко дали понять, что если они будут осуществлять вылазки из этой зоны, то они будут жестко подавляться. На всем протяжении нынешнего года эти провокации не прекращались», - подчеркнул Сергей Лавров.

В понедельник минобороны Турции сообщило о трех погибших гражданских лицах и 12 раненых при воздушной атаке на турецкий военный конвой в Идлибе, который обстреляли сирийские военные.

Турция, наряду с РФ и Ираном, является гарантом перемирия в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

«Хайат Тахрир Аш-Шам»* - террористическая организация, запрещена в РФ