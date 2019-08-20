Захватившего автобус с пассажирами мужчину в Рио-де-Жанейро ликвидировал снайпер

Полиция Рио-де-Жанейро уничтожила мужчину, захватившего автобус с пассажирами. Как сообщает портал Globo, ссылаясь на правоохранителей, все заложники освобождены.

Снайперу из батальона полицейского спецназа (BOPE) удалось ликвидировать злоумышленника, когда он около 09.00 (15.00 по московскому времени), вышел из автобуса.

Ранее стало известно, что мужчина, якобы представившийся офицером военной полиции, потребовал от водителя транспортного средства остановить автобус, в противном случае угрожая залить его бензином. По предварительной информации, злоумышленник был вооружен, однако затем полиция уточнила, что речь шла об игрушечном пистолете.

По разным данным, в автобусе могло находиться до 37 пассажиров. Некоторых отпустил сам захватчик.

Инцидент произошел 20 августа на автодорожном мосту Рио-Нитерой. Движение по нему в сторону муниципалитета Рио-де-Жанейро было полностью заблокировано.