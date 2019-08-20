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Молодому человеку не могут пересадить сердце из-за украденного паспорта матери

Александра Арсентьева
16:58 20.08.2019
Операцию по пересадке органа молодому человеку не делают из-за того, что он является гражданином другой страны и встать на очередь не может.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Светлана Буш, Facebook

Девятнадцатилетнему Олегу Бушеву, который нуждается в пересадке сердца, отказали в операции из-за утерянных документов.

Молодому человеку был поставлен диагноз «дилатационная кардиомиопатия», его сердце изношено, как у пожилого человека. Ему срочно требуется пересадка, но сделать ее не могут.

Мать молодого человека на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что 20 лет назад у ее родителей украли документы и сын до сих пор не может получить российское гражданство.

В 16 лет она не успела получить паспорт, так как уехала по семейным обстоятельствам в Абхазию. Сама она родилась в Магадане и от гражданства не отказывалась. Для восстановления паспорта СССР ей нужно было вернуться на родину, но без документов ее не впустили, а позднее, в 25 лет она получила гражданство Абхазии и родила Олега.

Операцию по пересадке органа молодому человеку не делают из-за того, что он является гражданином другой страны и встать на очередь не может.

© Светлана Буш, Facebook

В Абхазии Олега Бушева лечили неправильно, поэтому о серьезной болезни он узнал только несколько месяцев назад. Его перевели в Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в Москве. Однако операцию там не могут провести даже на платной основе из-за законодательства.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила «Звезде», что пытается помочь Олегу Бушеву.

«Такие случаи случаются, к сожалению, в нашей практике, когда ребенку нужна срочная медицинская помощь, а он ее по каким-либо причинам не может получить, мы здесь тесно взаимодействуем с Министерством здравоохранения и решаем подобные вопросы буквально в ручном режиме. В данной истории вопрос требует срочного решения, но сложность здесь еще и в необходимости приобретения гражданства для проведения бесплатной операции, поэтому мы сейчас обратились в МВД, стараемся способствовать ускорению получения гражданства, вопрос лечения уже отработан в нашей практике, Минздрав всегда идет навстречу и отзывается на наши обращения. Надеемся, молодой человек получит гражданство и мы успеем помочь с лечением», - сказала она.

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