Молодому человеку не могут пересадить сердце из-за украденного паспорта матери

Девятнадцатилетнему Олегу Бушеву, который нуждается в пересадке сердца, отказали в операции из-за утерянных документов.

Молодому человеку был поставлен диагноз «дилатационная кардиомиопатия», его сердце изношено, как у пожилого человека. Ему срочно требуется пересадка, но сделать ее не могут.

Мать молодого человека на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что 20 лет назад у ее родителей украли документы и сын до сих пор не может получить российское гражданство.

В 16 лет она не успела получить паспорт, так как уехала по семейным обстоятельствам в Абхазию. Сама она родилась в Магадане и от гражданства не отказывалась. Для восстановления паспорта СССР ей нужно было вернуться на родину, но без документов ее не впустили, а позднее, в 25 лет она получила гражданство Абхазии и родила Олега.

Операцию по пересадке органа молодому человеку не делают из-за того, что он является гражданином другой страны и встать на очередь не может.

© Светлана Буш, Facebook

В Абхазии Олега Бушева лечили неправильно, поэтому о серьезной болезни он узнал только несколько месяцев назад. Его перевели в Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в Москве. Однако операцию там не могут провести даже на платной основе из-за законодательства.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила «Звезде», что пытается помочь Олегу Бушеву.