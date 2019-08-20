СБУ предотвратила теракт на концерте студии Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) не допустила теракт на выступлении студии «Квартал 95», одним из основателей которой является глава государства Владимир Зеленский.

ЧП произошло в Сумской области. Оперативники вместе с представителями прокуратуры задержали 19-летнего молодого человека. У него и его сообщников обнаружили гранату, взрывчатку и другие боеприпасы.

Следствие считает, что задержанный входит в молодежную радикальную группировку, участники которой собирались провести серию «провокационных акций» во время празднования Дня флага Украины 23 августа. Они готовили нападения в «культовых помещениях», а также на концерте «KVARTAL-FEST», сообщается на сайте СБУ.

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Напомним, Зеленский отменил традиционный военный парад, который раньше проводился на Украине в День независимости 24 августа. Этот шаг многие раскритиковали: экс-глава государства Петр Порошенко назвал это действие «недальновидным», а бывший спикер Рады Андрей Парубий призвал граждан выйти на улицы и организовать свой парад.