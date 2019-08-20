Рособрнадзор объяснил идею лишить российских школьников смартфонов

Идея ограничить использование учениками мобильных телефонов в школах не означает запретить их совсем. Об этом заявили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

«Это рекомендации, как использовать, чтобы не нарушать учебный процесс, не мешать работе школы, чтобы школа давала хорошее, качественное образование», - цитирует ТАСС руководителя службы Сергея Кравцова.

Кравцов также обратился к участникам педагогического совета в Ленинградской области, на котором выступал, с просьбой донести рекомендации до директоров школ, учителей и родителей учеников.

Ранее Министерство просвещения России порекомендовало региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Между тем в начале июля в Госдуме заявили, что Россия пока не готова идти по пути запрета на использование мобильных телефонов учениками в школах. Такое мнение высказала член комитета Госдумы по образованию и науке, координатор проекта «Новая школа» («Единая Россия») Алена Аршинова.