«Радиоактивное облако - это абсурд»: Песков о реакции на взрыв под Северодвинском

Информация о радиоактивном облаке после взрыва на военном полигоне в Архангельской области - абсурд, сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал опубликованные анимированные карты, которые фиксируют возможное направление распространения радиоактивного облака после ЧП под Северодвинском. Данные материалы разместил в своем Twitter-аккаунте исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний Лассина Зербо.

Песков утверждает, что сама фраза «карта, как радиоактивное облако могло распространяться после аварии» абсурдна. Он отметил, что в данном вопросе нужно ориентироваться на официальные заявления лидера страны, пишет «Интерфакс».

Ранее Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после ЧП на военном полигоне в Архангельской области не существует. На месте работают эксперты, включая независимых, которые контролируют ситуацию.

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел восьмого августа во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки, само устройство также загорелось. В результате погибли пятеро сотрудников «Росатома», еще трое пострадали.