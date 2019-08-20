Гендиректор «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина журналиста Габунию

Новый гендиректор грузинского телеканала Паата Салия уволил ведущего Георгия Габунию. Сообщение об этом появилось на сайте канала.

Салия также добавил, что вместе с Габунией будут уволены начальник информационной службы «Рустави 2» Нодар Меладзе и продюсер телекомпании Георгий Лаперашвили.

Гендиректор «Рустави 2» уточнил, что увольнение вышеуказанных лиц обусловлено финансовым и репутационным ущербом, которые понесла компания.

В публикации также говорится о том, что в настоящее время Габуния и его коллеги находятся в отпуске, поэтому и занимать свои должности они будут вплоть до его окончания.

Георгий Габуния произнес монолог, в котором нецензурно оскорбил Владимира Путина, в эфире своего вечернего шоу 7 июля. Выходка журналиста спровоцировала протесты в столице Грузии.