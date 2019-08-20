В Кремле заявили, что США изначально готовились к подрыву ДРСМД

В Кремле считают пуск Соединенными Штатами ракеты, ранее запрещенной ДРСМД, доказательством того, что американцы вели дело к подрыву договора. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, новость об испытаниях в неядерном исполнении ракеты средней дальности американцами подоспела 19 августа в момент общения Владимира Путина французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Как раз Путин добавил, что подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, что американцы с самого начала это готовили», - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что за несколько месяцев подобные испытания подготовить невозможно.

«Это лишний раз свидетельствует о том, что не Россия, а именно США своими действиями привели к слому ДРСМД», - добавил пресс-секретарь президента.

Напомним, 19 августа Пентагон объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД. Второго августа договор прекратил свое действие, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.