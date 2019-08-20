После встречи с Путиным Макрон по-русски назвал Россию «европейской страной»

Президент Франции Эммануэль Макрон после вчерашней встречи с российским лидером Владимиром Путиным отметил, что в отношениях России и Франции «налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам». Причем, сделал это Макрон в неожиданной манере: на странице французского президента в Facebook появился большой пост, написанный по-русски.

«Россия - очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений», - написал президент Франции.

Макрон также добавил, что он убежден в том, что «надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией».

© Emmanuel Macron, Facebook

Накануне Путин и Макрон провели переговоры в резиденции Форт Брегансон на юге Франции. Встреча продлилась более 3,5 часов. Сначала лидеры России и Франции ответили на вопросы журналистов, а после удалились для беседы в закрытом режиме.