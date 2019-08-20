Полицейский рассказал о задержании мужчины, пытавшегося выкинуть из окна дочь в Саранске

В Саранске возбудили уголовное дело против мужчины, который пытался выбросить из окна собственную дочь. Высунувшись с балкона на третьем этаже, он держал младенца на вытянутых руках и угрожал отпустить. В какой-то момент горе-отец стал подбрасывать ребенка на глазах у собравшихся под окном людей.

Один из участвовавших в спасательной операции полицейских рассказал, что во время обезвреживания и задержания пьяный мужчина нанес как минимум два удара в область головы представителю правоохранительных органов. В этот момент второй сотрудник полиции проник в квартиру и помог коллеге, а также укутал младенца в плед.

Мать пятимесячной девочки, глядя на действия мужчины, потеряла сознание. Очевидцы рассказывают, что все началось с ссоры супругов. Муж стал избивать жену, а когда ей удалось выбежать на улицу, начал выкидывать из окон мебель и бытовую технику. Потом схватил ребенка и большой кухонный нож. Полицейские пытались успокоить пьяного дебошира, но это только разозлило его. Тогда участковый и еще двое сотрудников пробрались в квартиру по узкому карнизу, отбиваясь от ударов обезумевшего мужчины.

После успешного задержания мужчины девочку сразу передали врачам. Сейчас она находится вместе с мамой в больнице. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Выяснилось, что пьяный глава семейства был судим больше десяти раз.