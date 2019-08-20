В США сняли на видео «миграцию» надувных матрасов

Жители американского штата Колорадо стали свидетелями настоящей «миграции матрасов».

Кадры с места опубликованы в Сети.

Инцидент произошел 18 августа, когда местные жители проводили мероприятие. Они планировали устроить ночь кино под звездами. Для собственного удобства горожане принесли с собой матрасы, одеяла и подушки. Однако их планы прервала внезапно обрушившаяся буря, сообщает Mashable.

На опубликованном ролике видно, что из-за сильного ветра несколько десятков надувных матрасов, перекатываясь и переворачиваясь на 360 градусов, стремительно двигаются в одном направлении. Люди пытаются их словить и остановить, однако матрасы ловко «огибают» хозяев и успешно «сбегают».