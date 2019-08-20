Летчики ЗВО привезли «золото» с Международного этапа конкурса АрМИ-2019 «Авиадартс»

Лучшие летчики Международного этапа конкурса профессионального мастерства Армейских международных игр АрМИ-2019 «Авиадартс» совершили перелет на авиационную базе Халино Западного военного округа в Курской области.

Кубок конкурса был вручен капитану команды Российской Федерации, победившей по итогам соревнований, полковнику Василию Якимовичу.

Также соответствующие кубки, медали и призы были вручены победителям и призерам конкурса в номинациях по родам авиации. Так золотые медали получили экипажи истребителей Су-30СМ из Курского авиационного полка ЗВО.

Истребители прошли парадным строем на высоте до 100 метров над взлетно-посадочной полосой и приземлились, где летчиков ждали командование полка, родители и члены семей.

Летчики Капитан Юрий Медюков, капитан Сергей Кириллов и штурамны старший лейтенант Павел Ковтун и старший лейтенант Евгений Пантелеев набрали 299 баллов, опередив ближайших конкурентов из Республики Казахстан на 64 балла. Три прямых попаданий и одно в зачетную площадь цели диаметром 15 м поразили экипажи истребителей Су-30 СМ неуправляемыми авиационными ракетами НАР С-13 ДФ и с помощью авиационной пушки ГШ-31.

Всего по итогам конкурса Российская команда завоевала 4 золотые медали, 4 серебряные и 2 бронзовые. Китайская Народная Республика заняла второе итоговое место выиграв 1 золотую медаль и по две серебряных и бронзовых. Третье итоговое место поделили команды Республик Беларусь и Казахстан, выиграв по 1 медали каждого достоинства.

В конкурсе «Авиадартс-2019» участвовали 43 экипажа истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации команды Китайской Народной Республики, Республик Беларусь и Казахстан, Российской Федерации.