Барабанщицы Пансиона Минобороны готовятся удивить зрителей фестиваля «Спасская башня»

В этом году фестиваль «Спасская башня», проходящий на Красной площади, готовит нечто грандиозное. До старта остается несколько дней, поэтому в Москве на плацу не стихает барабанный бой: воспитанницы Пансиона Минобороны активно готовятся к международному мероприятию. Юные музыканты репетируют вместе со старшими товарищами из Военно-музыкального училища.

Всех деталей выступления руководители коллектива, конечно, не раскрывают. Однако уже известно, что будет несколько очень необычных соло - суворовцы будут играть на балалайке и баяне, а также на ударных. А барабанный бой воспитанниц Пансиона будет задавать общий ритм концерта.

«Когда узнала, что воспитанницы Пансиона выступают на главной площади страны, то, конечно, захотелось пойти на барабаны, чтобы выступить. Выступить от страны, на весь мир, так как фестиваль международный. И, конечно же, я благодарна Пансиону за такую возможность. Это для меня большой опыт будет в будущем», - поделилась со «Звездой» воспитанница пансиона Минобороны Алина Комарова.

В номере, который музыканты представят на Красной площади, будет задействовано 170 человек. Фестиваль «Спасская Башня» проходит в Москве каждый год, собирая лучшие военные оркестры со всего мира. В этом году он пройдет с 23 августа по 1 сентября.