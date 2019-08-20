В ЦБ отреагировали на предложение блокировать карты при подозрительных транзакциях

Вывод похищенных денег осуществляется в первые часы после банковского перевода, а из-за увеличения срока блокировки средств на расчетном счете клиента банки будут применять необходимые меры уже после вывода злоумышленником определенной суммы. Об этом «Звезде» заявили в Центробанке в ответ на предложение Ассоциации банков России внести поправки в закон «О национальной платежной системе» и антиотмывочный закон.

«На сегодняшний день Банк России ведет статистику в разрезе отношения суммы денежных средств, возмещенной клиентам, к сумме денежных средств, по которой получены уведомления от клиентов. Эффективность предлагаемых сообществом мер может быть подтверждена пересчетом соответствующей статистики на основании данных, которые на сегодняшний день есть только в кредитных организациях», - заявили в ЦБ.

Напомним, Ассоциация банков России предложила продумать механизм, который даст возможность банку получателя денежных средств замораживать суммы, которые украли мошенники. В данный момент заморозить похищенную со счетов сумму можно больше в момент списания денег.