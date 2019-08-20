Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро

В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами. Пока неизвестно, сколько человек было взято в заложники.

Инцидент произошел во вторник на автодорожном мосту Рио-Нитерой, движение по нему в сторону муниципалитета Рио-де-Жанейро полностью заблокировано.

По предварительной информации, захватчик автобуса представился офицером военной полиции. Он потребовал от водителя транспортного средства остановить автобус и угрожает залить его бензином.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Correio Braziliense, мужчина освободил по четырех человек - трех женщин и мужчину. Сколько человек остаются в автобусе пока неизвестно.

В свою очередь издание Globo сообщает, что освободить удалось пять человек, но в заложниках остаются еще 17 человек.

Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с мужчиной, мотивы которого пока остаются неизвестными.