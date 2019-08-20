МИД Китая назвал митинги в Москве «вмешательством Запада»

В МИД КНР назвали позицию Запада в отношении несанкционированных акций в Москве «вмешательством во внутренние дела России». Такое заявление сделал официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан.

«Мы поддерживаем официальную позицию Российской Федерации. Это типичное вмешательство во внутреннюю политику России, которое говорит о гегемонии (Запада)», - цитирует Шуана ТАСС.

По словам Гэна Шуана, действия российских властей в данном случае являются законными. А вот «некоторые страны, предпринимающие неблаговидные действия», вызывают беспокойство.

Вчера спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что в организации недавних массовых мероприятий в Москве участвовали сотрудники иностранных посольств. Для этого иностранные дипломаты даже раздавали специальные методички участникам несанкционированных митингов. Все эти дипломаты будут вызваны в думскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства в российские дела.