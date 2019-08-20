Ворон или кролик: пользователи Сети не могут понять оптическую иллюзию

Новая оптическая иллюзия запутала пользователей Интернета. В коротком клипе, стремительно набирающим популярность в социальных сетях, люди не могут понять, кто изображен.

Часть пользователей видит на кадрах кролика, другая – ворона, а третьи так и не смогли определить, и загадка не оставляет в покое никого. Под постом, который опубликован в Twitter-аккаунте Imgur, комментаторы жалуются на то, что они не понимают, кто же на самом деле предстает перед ними.

Оптическая иллюзия поставила в тупик многих пользователей, некоторые из них сидят перед экраном часами. Глядя на видео, у одних создается ощущение, что кто-то гладит по носу черного кролика, при другом ракурсе можно увидеть ворона, раскрывшего клюв.