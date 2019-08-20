Медведица на стиле: в пермском зоопарке животное сделало яркий «макияж»
Возможно краска на морде медведицы появилась из-за того, что она потерлась о стены.
© Фото: Пермский зоопарк
В субботу, 17 августа, белая медведица Милка поразила сотрудников и посетителей пермского зоопарка ярким макияжем, неизвестно откуда на глазах и носу животного появились яркие зеленые пятна.
«Как она так умудрилась и зачем, история умалчивает. Видимо хотела впечатлить Сэрику (белого медведя - прим. ред.), не иначе», - сообщили сотрудники зоопарка в официальной группе в соцсети во «ВКонтакте».
По предположениям работников, краска на морде медведицы появилась из-за того, что она потерлась о стены, хотя раньше такого «макияжа» сотрудники не наблюдали.