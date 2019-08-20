Медведица на стиле: в пермском зоопарке животное сделало яркий «макияж»

По предположениям работников, краска на морде медведицы появилась из-за того, что она потерлась о стены, хотя раньше такого «макияжа» сотрудники не наблюдали.

«Как она так умудрилась и зачем, история умалчивает. Видимо хотела впечатлить Сэрику (белого медведя - прим. ред.), не иначе», - сообщили сотрудники зоопарка в официальной группе в соцсети во «ВКонтакте».

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