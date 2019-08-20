Самосвал утроил ДТП и влетел в ресторан в США: видео

В Сиэтле в штате Вашингтон правоохранители расследует аварию с самосвалом, водитель которого потерял управление, врезался в несколько автомобилей и влетел в ресторан.

Как сообщает пресс-служба местной полиции, авария произошла около 11.11 по местному времени в понедельник, 19 августа. Самосвал сбил пешехода, столкнулся с тремя авто и остановился только после того, как протаранил ресторан на Pioneer Square.

По данным полиции, самосвал ехал по Джеймс-стрит на запад и уже около 9.30 утра в нем произошла механическая поломка. На пересечении 2-й авеню и улицы Джеймс-стрит он сбил пешехода. После того, как водителю не удалось справиться с самосвалом в пробке, транспортное средство врезалось в три машины.

Затем грузовик влетел в здание и смог остановиться уже внутри ресторана, в котором находился один из работников. Его пришлось госпитализировать. Также в больницы были направлены два водителя из пострадавших машин.

Отмечается, что экстренные службы Сиэтла эвакуировали здание из-за опасений, что оно может обрушится.