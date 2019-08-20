В Нижегородской области почти 1000 человек ищут пропавшую в лесу пятилетнюю девочку

Около 1000 человек ищут пропавшую в лесу пятилетнюю летнюю девочку в Вознесенском районе Нижегородской области.

По одной из версий, маленькая Зарина ушла из дома и заблудилась. Но следователи не исключают и криминальный характер. По данному инциденту уже возбуждено уголовное дело.

На месте работают сотрудники 123-й пожарно-спасательной части. К поискам также привлекли водолазную группу, она проводит обследование дна близлежащих водоемов. Об этом говорится на официальной странице ГУ МЧС России по Нижегородской области во «ВКонтакте».

Кроме того, в ходе поисков применяются два беспилотника, оборудованных тепловизорами. Ведется обследование лесополосы с воздуха. Также в поисках ребенка задействованы два вертолета.

На поиски ребенка привлечены все службы экстренного реагирования, волонтеры и добровольцы. Всего в поисках задействовано 820 человек, 97 единиц техники и семь собак.