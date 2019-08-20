Аварийно севший в поле самолет «Уральских авиалиний» разбирают по частям: видео

Самолет «Уральских авиалиний», получивший значительные повреждения в ходе жесткой посадки в Подмосковье не будет больше использоваться в авиации.

© ТРК "Звезда"

На место происшествия выехали специалисты, которые занимаются эвакуацией лайнера. Они демонтировали салон, кресла, двигатель, внутреннюю обшивку.

© ТРК "Звезда"

Напомним, 15 августа борт, выполнявший рейс Москва - Симферополь, сел около аэродрома Жуковский. Командиру пассажирского лайнера и второму пилоту пришлось экстренно его сажать в кукурузном поле.

Двигатели Airbus А321 отказали после столкновения со стаей чаек, а один из них загорелся. Никто из 226 пассажиров не погиб, больше двадцати человек получили травмы различной степени тяжести.